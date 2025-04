Incidente a Trani sulla 16bis all'altezza della uscita Boccadoro: 5 i feriti

E' successo non meno di un' ora fa un incidente sulla strada statale 16bis all'altezza della uscita Boccadoro, due le auto coinvolte ed al momento il bilancio è di ben 5 sono i feriti, per fortuna dichiarati non gravi, ai quali sono state prestate le prime cure dal 118 intervenuto sul posto dove è già operativa una pattuglia della Polizia Locale sia per i rilievi e sia per facilitare il traffico del rientro che al momento è rallentato. Vengono consigliati percorsi alternativi.