Incidente al dipendente Amiu, lieve miglioramento delle sue condizioni

Restano gravi seppur con qualche leggero miglioramento le condizioni del lavoratore in servizio presso Amiu spa che nella giornata di venerdì 14 agosto è rimasto coinvolto in un incidente durante la raccolta dei rifiuti in corso Regina Elena . L'uomo, attualmente ricoverato presso l'ospedale Bonomo di Andria, verrà sottoposto ad ulteriori interventi chirurgici nei prossimi giorni e con molta probabilità verrà trasferito in altre strutture ospedaliere del territorio. L'uomo ha riportato importanti lesioni nella zona della testa e del viso.I primi a prestare soccorso al lavoratore erano stati i suoi colleghi impegnati con lui nelle operazioni di svuotamento dei contenitori dei rifiuti che avevano prontamente contattato i sanitari del 118 giunti sul posto.