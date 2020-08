Incidente al dipendente Amiu, riuscito l'intervento maxillo-facciale

E' andato bene l'intervento maxillo-facciale a cui è stato sottoposto questa mattina il lavoratore Amiu, rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro venerdì 14 agosto. L'operazione è stata eseguita dal dottor Francesco Logrieco presso l'ospedale "F.Miulli" di Acquaviva delle Fonti ed è durata dalle 11 e alle 15 circa. Il paziente è ora ritornato in coma farmacologico.L'operazione si è resa necessaria in seguito alle quattro fratture facciali riportate con l'incidente.Il momento più delicato, come rivela il fratello del paziente in un post pubblico su Facebook, sarà il risveglio: la paura nel personale sanitario è che a seguito dell'arresto cardiaco il suo cervello non abbia ricevuto ossigeno per diverso tempo e quindi possa aver subito danni permanenti.L'operaio in un primo momento era stato ricoverato in coma farmacologico presso ospedale "Bonomo" di Andria per poi essere trasferito nella clinica barese per essere sottoposto alla delicata operazione.