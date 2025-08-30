Uomo perde il controllo dell'auto per un malore, incidente in via Aldo Moro

È intervenuta l'ambulanza a prestare soccorso all'uomo che a causa di un malore avrebbe perso il controllo della sua auto intorno alle 19,30 provocando un incidente. Sul posto la Polizia Locale che ha bloccato provvisoriamente il traffico di via Aldo Moro all'incrocio con via Nicola de Roggiero. Difficoltà per la Circolare rimasta bloccata con alcuni passeggeri all'interno. Non chiara la dinamica dell'incidente e i mezzi coinvolti; non ci sarebbero danni a altre persone.