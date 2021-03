Incidente in via Martiri di Palermo, un camion finisce sulla pistaciclabile

Un'autocisterna con rimorchio si è ribaltata questa mattina percorrendo una curva su via Martiri di Palermo, una strada trafficata e pericolosa in una zona residenziale, con due piste ciclabili lungo la carreggiata.Il conducente del mezzo pesante ha probabilmente perso il controllo ed è ha superato il cordolo in cemento ed è finito violentemente sulla pista ciclabile: la cabina si è ribaltata e fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi nell'incidente.Traffico bloccato ed intervento delle Forze dell'Ordine per i rilievi del caso.Sulla pericolosità di quella strada interviene il consigliere comunale Andrea Ferri: " Su quella pista ciclabile potevano esserci in bici dei bambini, o su quel marciapiede una famiglia a passeggiare o altre mille piacevoli situazioni... ma come si fa a far circolare ancora in una zona residenziale come quella di Capirro mezzi così pesanti? In strade così strette! Per non parlare dell'assenza totale di luminosità serale. Oggi qualcuno per fortuna non ha sulla coscienza qualche malcapitato".