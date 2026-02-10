Incidente in via Ognissanti a Trani: autocarro contro edificio

Un sinistro stradale ha paralizzato il traffico nel cuore della città nel tardo pomeriggio di oggi. Un mezzo pesante, nel tentativo di svoltare verso via Vischi, ha impattato violentemente contro il balcone di un palazzo. Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, hanno dovuto interdire la circolazione a partire da Piazza Libertà per permettere la messa in sicurezza dell'area.L'episodio riaccende i riflettori sull'inadeguatezza delle strade del centro per i veicoli di grandi dimensioni: per lo stabile colpito si tratta del quarto incidente della stessa natura in dieci anni, un dato che interroga sulla necessità di nuovi limiti al transito dei mezzi pesanti.