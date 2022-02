Incidente sul cavalcaferrovia di via Istria, mezzi distrutti ma nessun ferito

È ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto alle prime luci dell'alba di domenica 20 febbraio sul cavalcaferrovia di via Istria, nei pressi della rotonda e che ha visto coinvolti due mezzi. Si è trattata con ogni probabilità di una mancata precedenza la causa che ha visto lo scontro di due auto che a seguito dell'impatto sono andate completamente distrutte: miracolosamente illesi i due giovani conducenti. Sul posto sono giunti due mezzi del 118, la Polizia di Stato e in secondo luogo i soccorsi stradali per la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.