E' successo intorno alle ore 21.30, un incidente sulla SS16bis all'altezza dell'uscita Boccadoro in direzione Foggia che le prime notizie riferiscono abbiamo coinvolto due auto con tre feriti non gravi. Sul posto mezzi del 118 e della Polizia Stradale per i rilievi e la ricostruzione della la dinamica dei fatti: forse l'autista di una delle due auto ne ha perso il controllo. Il traffico in un primo momento completamente fermo con una lunga coda, si sta lentamente riavviando. vengono consigliati percorsi alternativi.