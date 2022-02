Incidente sulla 16 bis, lunghe code in direzione sud

Lunghe code si registrano sulla strada statale 16 bis a partire dal tratto tranese, in direzione sud, a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 9 sul segmento biscegliese dell'importante arteria.Secondo una sommaria ricostruzione dell'accaduto almeno un'auto di piccola cilindrata sarebbe rimasta coinvolta nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento. L'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta in mattinata e soprattutto il forte vento potrebbero avere inciso in qualche modo sulla dinamica dell'incidente. Sul posto un'ambulanza del servizio 118, gli agenti della Polizia Locale e gli operatori del soccorso stradale.Traffico bloccato nella direttrice per Bari. È altamente sconsigliato immettersi sulla statale 16 bis verso sud: al fine di evitare i rallentamenti sono suggerite le uscite precedenti, dagli svincoli in territorio di Barletta fino a Trani Sant'Angelo.