Incidente sulla A14 tra Andria e Trani: due feriti in codice rosso

Incidente stradale ieri sera, martedì 17 gennaio, sull' autostrada A/14, al km 630 tra le uscite di Trani e Andria, direzione Pescara, intorno alle ore 20,15.In uno scontro tra un tir e una VW Passat sono rimaste ferite due persone di circa 60 anni che erano a bordo del veicolo. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto i Vigili del fuoco e il personale del 118 che ha soccorso e trasportato al "Lorenzo Bonomo" di Andria i feriti. La Polizia stradale della sezione di Bari, ha effettuato i rilievi per accertate la dinamica del sinistro. Da una primissima ricostruzione, pare che il conducente del tir avrebbe compiuto una manovra impropria.Successivamente uno dei feriti è stato trasportato al "Dimiccoli" di Barletta.Per circa due ore, il transito sul tratto interessato è avvenuto su una sola corsia di marcia, per permettere la rimozione dei veicoli da parte del personale della Società Autostrade per l'Italia e del Soccorso stradale Scaringella.