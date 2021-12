Incidente sulla provinciale, due feriti in codice rosso in ospedale

E' di due feriti in codice rosso, il bilancio di un grave incidente stradale, avvenuto questa mattina, giovedì 30 dicembre, poco dopo le ore 5,30 sulla provinciale che collega Andria a Bisceglie.Per cause in corso di verifica, una Lancia Musa ed una Toyota Yaris, si sono impattate sul ponte che sovrasta l'autostrada A/14, nel tratto tranese della provinciale n.13. Una donna, rimasta coinvolta nell'incidente, mentre stava uscendo da una delle autovetture coinvolte, è stata investita in pieno da un furgone in transito.Sul posto sono immediatamente giunti, allertati dalle numerose telefonate di automobilisti in transito, i Vigili del Fuoco di Barletta, che hanno provveduto ad estrarre i feriti dalle lamiere. I feriti sono stati quindi soccorsi e trasportati al "Bonomo" di Andria da ambulanze del servizio 118 nel frattempo giunte sul posto.In attesa del recupero dei mezzi, la viabilità nel tratto interessato all'incidente, è ridotta.