Incidente sulla SS16 bis a Trani, traffico rallentato in direzione nord

Un incidente si è verificato nella serata di oggi, intorno le ore 18:00, lungo la strada statale 16 bis in direzione nord, all'altezza dell'uscita per Trani – zona Sant'Angelo.Dalle prime informazioni raccolte si tratterebbe di un'auto ferma con il conducente che avrebbe avvertito un malore alla guida. Si registrano complessivamente due mezzi incidentati e tre feriti non gravi. Sul posto sono giunti prontamente la Polizia Locale, i Carabinieri e i sanitari del 118 con un'ambulanza.Si registra qualche lieve disagio alla viabilità e rallentamenti in direzione nord.