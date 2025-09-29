Incidente sulla SS16 bis all'altezza di Bisceglie - Andria
Cronaca

Incidente sulla SS16 bis all'altezza di Bisceglie - Andria: traffico rallentato

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale

Trani - lunedì 29 settembre 2025 13.12
Un incidente si è verificato questa mattina lungo la SS16 bis, in direzione Foggia, poco dopo l'uscita di Bisceglie - Andria. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Locale e i tecnici ANAS.

Secondo le prime informazioni, sarebbe coinvolto un solo veicolo. Al momento non sono noti ulteriori dettagli per ricostruire la dinamica del sinistro.

Il traffico ha subito rallentamenti in direzione nord, con disagi alla circolazione.
  • Incidente
