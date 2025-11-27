Incidente sulla SS16 bis tra Trani e Barletta
Incidente sulla SS16 bis tra Trani e Barletta: traffico intenso

Sul posto l'intervento della Polizia Locale

Trani - giovedì 27 novembre 2025 12.14
Traffico molto intenso questa mattina, 27 novembre, lungo la SS16 bis nel tratto compreso tra Trani e Barletta a causa di un incidente. Al momento non sono ancora note le cause e la dinamica dell'accaduto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

Notizia in aggiornamento
