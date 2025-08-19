Incidente sulla SS16 nei pressi dell’uscita Boccadoro

Un incidente si è verificato ieri sera poco dopo le 20 sulla Strada Statale 16, nei pressi dello svincolo per Boccadoro, tra Trani e Barletta. Due auto si sono scontrate violentemente, quasi completamente distrutte dall'impatto.Sul posto sono intervenute due equipe sanitarie del 118 di Trani: uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale "Bonomo" di Andria, l'altro in codice giallo al "Dimiccoli" di Barletta. Presenti anche pattuglie della polizia locale e dei carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.