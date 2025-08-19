Incidente sulla SS16 nei pressi dell’uscita Boccadoro
Incidente sulla SS16 nei pressi dell’uscita Boccadoro
Cronaca

Incidente sulla SS16 nei pressi dell’uscita Boccadoro

Ieri sera scontro tra due vetture: due feriti, di cui uno di codice rosso

Trani - martedì 19 agosto 2025 11.12
Un incidente si è verificato ieri sera poco dopo le 20 sulla Strada Statale 16, nei pressi dello svincolo per Boccadoro, tra Trani e Barletta. Due auto si sono scontrate violentemente, quasi completamente distrutte dall'impatto.

Sul posto sono intervenute due equipe sanitarie del 118 di Trani: uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale "Bonomo" di Andria, l'altro in codice giallo al "Dimiccoli" di Barletta. Presenti anche pattuglie della polizia locale e dei carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.
Incidente sulla SS16 nei pressi dell’uscita BoccadoroIncidente sulla SS16 nei pressi dell’uscita BoccadoroIncidente sulla SS16 nei pressi dell’uscita BoccadoroIncidente sulla SS16 nei pressi dell’uscita Boccadoro
  • Incidente
Altri contenuti a tema
Tragico incidente sulla strada Statale 16, un morto e due feriti Tragico incidente sulla strada Statale 16, un morto e due feriti La vittima un 26enne di Bitonto, s'indaga sulla dinamica
Incidente sulla SS.16 bis tra Trani e Bisceglie Incidente sulla SS.16 bis tra Trani e Bisceglie Coinvolte un'auto ed una moto
Incidente in moto in strada vicinale San Luca: due giovani feriti, non sono in pericolo di vita Incidente in moto in strada vicinale San Luca: due giovani feriti, non sono in pericolo di vita Viaggiavano a bordo di una moto quando c'è stato il violento impatto
Puglia in ostaggio: strade di sangue nel 2024 e nella BAT si sono verificati 1.024 incidenti con 18 morti e 1.698 feriti Puglia in ostaggio: strade di sangue nel 2024 e nella BAT si sono verificati 1.024 incidenti con 18 morti e 1.698 feriti La Regione lancia un appello per la responsabilità e la sicurezza. Un'escalation drammatica in Puglia 30 incidenti e 47 feriti ogni giorno, una vita spezzata ogni 5 giorni
Auto in fiamme sulla 16 bis tra Trani e Bisceglie: traffico in tilt per ore Auto in fiamme sulla 16 bis tra Trani e Bisceglie: traffico in tilt per ore Intervento di Vigili del Fuoco, ANAS e Carabinieri
Un ragazzo ha tentato stasera di togliersi la vita, circolazione dei treni bloccata a Trani Un ragazzo ha tentato stasera di togliersi la vita, circolazione dei treni bloccata a Trani Sarebbe di origine algerina il ragazzo salvato, sul posto la Polizia per la ricostruzione dei fatti
Incidente sulla SS16bis tra Trani Sud e Bisceglie: coinvolti due mezzi Incidente sulla SS16bis tra Trani Sud e Bisceglie: coinvolti due mezzi Si registra almeno un ferito. Lunghe code e rallentamenti
Incidente allo svincolo Trani centro, una Punto si schianta contro il guard rail Incidente allo svincolo Trani centro, una Punto si schianta contro il guard rail Nessun altro mezzo coinvolto, traffico rallentato in entrambe le direzioni
Architetture Ardite incanta Trani: successo per l'iniziativa di Fondazione Seca nella settimana di Ferragosto
19 agosto 2025 Architetture Ardite incanta Trani: successo per l'iniziativa di Fondazione Seca nella settimana di Ferragosto
Occupazione in Puglia, dati e prospettive politiche: il punto con Giovanni Assi
19 agosto 2025 Occupazione in Puglia, dati e prospettive politiche: il punto con Giovanni Assi
Ferragosto sicuro nella BAT: intensificati i controlli della Polizia di Stato
19 agosto 2025 Ferragosto sicuro nella BAT: intensificati i controlli della Polizia di Stato
"Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà "
19 agosto 2025 "Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà"
Fratelli d'Italia in Piazza Marinai d’Italia: “Giustizia e sicurezza, non solo parole”
19 agosto 2025 Fratelli d'Italia in Piazza Marinai d’Italia: “Giustizia e sicurezza, non solo parole”
Trani diventa palcoscenico a cielo aperto con CittàdiDanza
19 agosto 2025 Trani diventa palcoscenico a cielo aperto con CittàdiDanza
"Verso Medea ": a Trani una Festa dei Popoli dedicata alla Palestina
19 agosto 2025 "Verso Medea": a Trani una Festa dei Popoli dedicata alla Palestina
Fino al 29 settembre fermo pesca in Adriatico da Manfredonia a Bari. Coldiretti: "Occhio all'etichetta "
19 agosto 2025 Fino al 29 settembre fermo pesca in Adriatico da Manfredonia a Bari. Coldiretti: "Occhio all'etichetta"
Filippo Graziani unplugged a Trani: l'anima di Ivan rivive a Palazzo Beltrani
18 agosto 2025 Filippo Graziani unplugged a Trani: l'anima di Ivan rivive a Palazzo Beltrani
Sogni nelle notti di mezza estate, le iniziative dal 21 al 30 agosto
18 agosto 2025 Sogni nelle notti di mezza estate, le iniziative dal 21 al 30 agosto
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.