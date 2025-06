Incidente sulla SS16bis tra Trani Sud e Bisceglie: coinvolti due mezzi

Nel pomeriggio di giovedì 5 giugno, un incidente stradale ha coinvolto un'automobile e un camioncino sulla Strada Statale 16bis, nel tratto compreso tra Trani Sud e la prima uscita per Bisceglie, in direzione Bari. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i Carabinieri. A seguito del terribile impatto l'auto è andata quasi interamente distrutta.Si registrano lunghe code e rallentamenti: il tratto di strada interessato è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione e per accertare la dinamica dell'accaduto.