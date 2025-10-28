Incidente sulla Trani-Andria, due auto coinvolte e traffico in tilt

Scontro tra due vetture questo pomeriggio sulla strada provinciale Trani-Andria, nei pressi del punto vendita Giodicart. A rimanere coinvolte una Mini Countryman, riportante danni evidenti nella parte anteriore, e un'altra auto.Nonostante l'impatto, i feriti sarebbero illesi, ma il sinistro ha causato forti rallentamenti al traffico, andato in tilt in entrambe le direzioni.