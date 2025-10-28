Incidente
Incidente
Cronaca

Incidente sulla Trani-Andria, due auto coinvolte e traffico in tilt

Illesi i conducenti

Trani - martedì 28 ottobre 2025 16.47
Scontro tra due vetture questo pomeriggio sulla strada provinciale Trani-Andria, nei pressi del punto vendita Giodicart. A rimanere coinvolte una Mini Countryman, riportante danni evidenti nella parte anteriore, e un'altra auto.

Nonostante l'impatto, i feriti sarebbero illesi, ma il sinistro ha causato forti rallentamenti al traffico, andato in tilt in entrambe le direzioni.
  • Incidente
Altri contenuti a tema
Trani, notte movimentata in città Trani, notte movimentata in città Incidente con arresto ed un incendio forse doloso che ha messo paura ai residenti
Trani, furgone si ribalta sulla Statale 16bis in direzione Barletta Trani, furgone si ribalta sulla Statale 16bis in direzione Barletta L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio all'altezza dello svincolo per Trani Boccadoro
Incidente sulla SS16 bis all'altezza di Bisceglie - Andria: traffico rallentato Incidente sulla SS16 bis all'altezza di Bisceglie - Andria: traffico rallentato Sul posto è intervenuta la Polizia Locale
Tragedia alla stazione di Trani, uomo travolto da treno in transito Tragedia alla stazione di Trani, uomo travolto da treno in transito Si tratta di un 84enne di Trani: circolazione ferroviaria ferma
Furgone perde il controllo e impatta sul guard rail allo svincolo di Trani centro Furgone perde il controllo e impatta sul guard rail allo svincolo di Trani centro Nessun ferito, lievi rallentamenti per chi si immette sull'uscita
Grave incidente in via Duchessa d'Andria: auto distrutte, feriti lievi Grave incidente in via Duchessa d'Andria: auto distrutte, feriti lievi Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia di Stato
Uomo perde il controllo dell'auto per un malore, incidente in via Aldo Moro Uomo perde il controllo dell'auto per un malore, incidente in via Aldo Moro Traffico bloccato all'incrocio con via Nicola De Roggiero
Incidente tra auto e moto in via Barletta: un ferito Incidente tra auto e moto in via Barletta: un ferito Sul posto 118 e Polizia stradale
Manifesti abusivi contro il Segretario del PD De Santis, la ferma condanna del PD BAT: "Gesto vile "
28 ottobre 2025 Manifesti abusivi contro il Segretario del PD De Santis, la ferma condanna del PD BAT: "Gesto vile"
6
Trani: addio al semaforo e al photored, arriva la rotatoria tra via Malcangi e viale De Gemmis
28 ottobre 2025 Trani: addio al semaforo e al photored, arriva la rotatoria tra via Malcangi e viale De Gemmis
Seconda Categoria, la Polisportiva Trani mantiene la vetta: termina 3-3 con l’Elce
28 ottobre 2025 Seconda Categoria, la Polisportiva Trani mantiene la vetta: termina 3-3 con l’Elce
Trani: il Comune punta sull'Intelligenza Artificiale
28 ottobre 2025 Trani: il Comune punta sull'Intelligenza Artificiale
Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga
28 ottobre 2025 Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga
L'arte come cinema: ultimi giorni per la "Nouvelle Vague " di Purino a Palazzo Beltrani
28 ottobre 2025 L'arte come cinema: ultimi giorni per la "Nouvelle Vague" di Purino a Palazzo Beltrani
Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino
28 ottobre 2025 Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino
Turismo, Trani a due velocità: regina indiscussa della BAT, ma lontana dalla vetta pugliese
28 ottobre 2025 Turismo, Trani a due velocità: regina indiscussa della BAT, ma lontana dalla vetta pugliese
L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al "Duathlon dei Leoni "
28 ottobre 2025 L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al "Duathlon dei Leoni"
Trani onora il suo ex Sindaco: l'area davanti al Comune sarà "Largo Sabino Loiodice "
28 ottobre 2025 Trani onora il suo ex Sindaco: l'area davanti al Comune sarà "Largo Sabino Loiodice"
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.