Incidente sulla Trani-Andria, un'auto finisce nella scarpata

Sono in corso di accertamento le dinamiche dell'incidente che stamani è occorso sulla Trani-Andria, una strada che si dimostra ancora una volta non all'altezza di una sicurezza stradale necessaria per il traffico veicolare che ogni giorno transita la interessa. Dalle prime notizie un'auto è finita fuori strada a causa di una brusca frenata e del manto stradale scivoloso per la copiosa pioggia di stamani, tanta la paura ed al momento non risultano feriti gravi.