Incidente sulla Trani-Bisceglie, esclusa l'autopsia sul corpo della vittima

Si va sempre più delineando l'esatta dinamica del tragico incidente avvenuto intorno alle 22.30 di domenica 17 luglio sulla strada statale Trani-Bisceglie e che ha provocato la morte di Elisa Caressa, quattordicenne di Trani. Le forze dell'ordine escludono che verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima, essendo già chiarite le cause del decesso.La ragazza viaggiava a bordo di uno scooter con alla guida un suo amico, diciottenne, quando improvvisamente hanno tamponato una monovolume, finendo entrambi rovinosamente al suolo. In particolare la ragazza è sbalzata violentemente sull'altra corsia venendo presa in pieno da un'auto che proveniva da Bisceglie e successivamente trascinata per diversi metri prima che questa si fermasse.La giovane è morta sul corpo mentre il conducente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria, dove è tuttora ricoverato. I giovani avevano trascorso con ogni probabilità la serata alle giostre all'insegna della spensieratezza e del divertimento, prima del tragico epilogo avvenuto qualche istante dopo. Sul sinistro non è stato aperto tuttora alcun fascicolo d'inchiesta.La notizia ha iniziato a circolare in breve tempo sui social destando sgomento e dolore nell'intera comunità cittadina.