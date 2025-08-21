Incidente
Incidente
Cronaca

Incidente tra auto e moto in via Barletta: un ferito

Sul posto 118 e Polizia stradale

Trani - giovedì 21 agosto 2025 13.32
Un incidente tra una moto e un'automobile si è verificato nella tarda mattinata di oggi in via Barletta, nei pressi della stazione di distribuzione di benzina Eni. L'impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha richiesto l'intervento tempestivo dei sanitari del 118 e della Polizia Stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto in un tratto particolarmente trafficato della strada. L'immediato arrivo dell'ambulanza ha permesso il trasporto del motociclista, rimasto ferito. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma ha riportato contusioni e traumi da valutare. L'auto ha riportato danni sulla parte anteriore, la moto è finita invece rovinosamente sull'asfalto: il conducente di quest'ultima è stato trasportato all'ospedale Dimiccoli di Barletta.

Sul posto si attende l'arrivo della Polizia Locale per i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.
Incidente in via Barletta
  • Incidente
