Incidente
Cronaca

Incidente tra auto e moto in via delle Forze Armate: traffico in tilt

Due feriti trasportati in ospedale in codice rosso

Trani - sabato 20 dicembre 2025 11.51
Un grave incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 11.00, in via delle Forze Armate a Trani, nei pressi dell'imbocco per la Statale 16 bis. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un Maggiolone e una Vespa.

Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, sono stati i ragazzi a bordo della moto: il mezzo a due ruote è finito rovinosamente sull'asfalto. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria.

La dinamica dell'incidente è ancora poco chiara e sarà ricostruita dalla Polizia di Stato, giunta sul luogo per effettuare i rilievi e regolare il traffico. L'impatto tra i due mezzi sarebbe stato talmente forte che uno dei due giovani sarebbe finito nell'auto attraverso il finestrino.

Si registrano chilometri di code sia in direzione del ponte di via Istra che in direzione Capirro. Sul posto, oltre la Polizia di Stato anche gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118.
Incidente via delle Forze Armate
  • Incidente
