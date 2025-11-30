Incidente tra auto e moto su via delle Forze Armate: traffico bloccato e tre persone soccorse

Un incidente si è verificato intorno alle 17 su via delle Forze Armate, all'altezza dello svincolo Trani-Centro. Secondo una prima ricostruzione – tutta da confermare – un'automobile stava scendendo dallo svincolo di Trani Centro e, appena imboccata la direzione verso il ponte di via Istria, sarebbe stata colpita da una motocicletta che sopraggiungeva alle sue spalle. Il motociclista, che viaggiava insieme a un amico, avrebbe perso il controllo del mezzo prima dell'urto. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118, che hanno soccorso i due giovani a bordo della moto. Appresa la notizia, anche la madre di uno dei ragazzi è arrivata sul luogo dell'incidente ed è stata colta da un malore, rendendo necessario l'intervento dei sanitari anche per lei con un'altra ambulanza . Le persone a bordo dell'auto sono illese ma ovviamente molto spaventate. La Polizia Locale ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni, dalla rotonda di via Corato e dalla rotonda di via Istria, per consentire i rilievi e agevolare il lavoro delle ambulanze e dei soccorsi. Le operazioni procedendo a lungo, hanno causato pesanti disagi alla circolazione. Le condizioni dei feriti non sono al momento note e la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti.