Incidente tra due auto in via sant'Annibale Maria di Francia

Un incidente tra due auto si è verificato nel pomeriggio di oggi, 6 gennaio, intorno alle ore 16.30 circa in via sant'Annibale Maria di Francia, all'altezza di villa Schinosa. Al momento non è ancora chiara l'esatta del sinistro né se ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti.