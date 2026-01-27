Incidente 16bis
Incidente 16bis
Cronaca

Incidenti sulla16bis: chilometri di coda tra Trani Nord e Sud

Traffico paralizzato in direzione Foggia

Trani - martedì 27 gennaio 2026 8.31
Mattinata complicata sulla SS16bis, dove si registrano chilometri di coda a causa di un incidente che ha coinvolto due furgoni all'altezza del tratto Trani-Barletta, direzione Foggia. L'impatto ha causato gravi rallentamenti alla circolazione, con code che si estendono fino allo svincolo di Trani sud.

Alla prima collisione ne è seguita una seconda, presumibilmente causata dal rallentamento improvviso dei veicoli in transito, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica né sull'eventuale presenza di feriti.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e, se possibile, di evitare il tratto interessato. La situazione è in evoluzione.
  Incidente
