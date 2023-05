Incontri d'autore, il 12 la presentazione del libro "Fatti albero"

La rassegna "Incontri d'autore" continua il suo percorso, e il 12 maggio alle ore 20:00 presso l'ex ospedaletto si terrà la presentazione del libro "Fatti albero". Questo racconto per il teatro, liberamente tratto da una storia vera, parla della mobilitazione di un'intera comunità per salvare un albero di pino secolare dall'abbattimento prematuro.La storia racconta di un ragazzo e del suo legame con l'albero, l'unico orizzonte verde in mezzo alla desolazione di ferro e cemento della sua città. È una storia di amore e di simbiosi con la natura, di lacrime e sogni, di riscoperta del mito e di lotte per diventare grandi, di voli senza tempo nel cuore degli alberi.Il libro è destinato ai giovani che vogliono crescere con consapevolezza e agli adulti che cercano soluzioni sostenibili per il nostro pianeta che sta subendo mutamenti climatici. L'evento, curato dalle associazioni Arkadihub e Legambiente, sarà moderato da Carla Anna Penza e avrà ingresso gratuito.