Indagine Istat, coinvolte 44 famiglie di Trani

Si informa che 44 famiglie residenti nel comune di Trani parteciperanno all'Indagine sul Reddito e Condizioni di Vita delle Famiglie (Eu-SILC), avviata dall'Istat per l'anno 2024.La rilevazione, che rientra nel sistema di statistiche europee Eu-SILC (European Statistics on Income and Living Conditions), è prevista dal Regolamento CE n. 1700/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019 e relativi atti delegati ed esecutivi, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti da indagini statistiche campionarie.L'Italia partecipa al progetto Eu-SILC con l'"Indagine sul reddito e sulle condizioni di vita (Eu-SILC)", condotta annualmente dall'Istat a partire dal 2004, per raccogliere informazioni statistiche sulle condizioni economiche delle famiglie e sui problemi che i cittadini incontrano nella vita di tutti i giorni. Ogni anno questa indagine coinvolge circa 1.000 comuni e 42.500 famiglie. La sua natura longitudinale, prevista dal Programma statistico nazionale 2020-2022 - Aggiornamento 2022 (codice IST-01395), approvato con DPR 11 luglio 2023, impone che le famiglie selezionate siano seguite e intervistate, a intervalli annuali, per più anni consecutivi.Il programma statistico nazionale sopra citato è consultabile sul sito internet dell'Istat.La raccolta delle informazioni presso i soggetti interessati viene condotta dalla società incaricata dall'Istat, attraverso rilevatori che effettuano le interviste presso l'abitazione dove risiede abitualmente la famiglia, con l'ausilio di personal computer con tecnica CAPI ( Computer Assisted Personal Interviewing) e rilevatori che effettuano le interviste telefonicamente con tecnica CATI ( Computer Assisted Telephone Interviewing).I rilevatori della Società incaricata dall'Istat saranno muniti di:-.tesserino di riconoscimento da esibire alle famiglie al momento del contatto. Sul tesserino sarà riportato il nome del rilevatore, il codice che lo contraddistingue e la denominazione dell'indagine;- biglietti da visita da lasciare in caso di assenza delle famiglie per informarle dell'avvenuto tentativo di contatto. Sui biglietti da visita saranno indicati il nome e il cognome del rilevatore, la denominazione dell'indagine, il recapito telefonico da contattare, la data in cui il rilevatore intende ritornare, il numero verde gratuito dell'Istat per la famiglia.Le famiglie, informate dell'indagine in oggetto a mezzo lettera del Presidente dell'Istat, potranno, per ulteriori informazioni, contattare i seguenti riferimenti:Ufficio Statistica, referente: avv. Paola de Cillis - Tel: 0883 581326 - email: paola.decillis@comune.trani.bt.itNumero Verde gratuito 800.947.949 attivo dal Lunedì al Sabato dalle ore 09:00 alle ore 20:30E', altresì, possibile consultare la pagina del sito internet dell'Istat dedicata all'indagine