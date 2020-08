Inizia l'avventura in vista delle elezioni regionali per Tomasicchio

Una Forza Italia Bat profondamente rinnovata e pronta a svolgere un ruolo fondamentale per la vittoria del centrodestra a livello regionale e locale: così il partito di centrodestra si è presentato ieri alla cittadinanza presso il comitato in via Aldo Moro n.51. All'incontro hanno partecipato Licia Ronzulli, vice presidente del gruppo di FI al Senato, l'onorevole Mauro D'Attis (commissario regionale) e il senatore Dario Damiani.L'occasione è stata utile per inaugurare il comitato del candidato alla Regione, Emanuele Tomasicchio, già candidato sindaco nel 2015 dove ad accoglierli c'erano anche i componenti del Direttivo Cittadino, i candidati al Consiglio Comunale di Forza Italia e il gruppo giovani.E' stato in particolar modo il senator Dario Damiani che si è particolarmente speso nell'opera di convincimento nei confronti dell'avv. Tomasicchio, di cui aveva apprezzato la tenacia nelle battaglie portate avanti negli anni a difesa della sua città.