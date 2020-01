Ospedale di Trani, Tomasicchio replica ad Emiliano e Pd

Il movimento civico Articolo97 venerdì 24 gennaio ore 10.00 presso lo studio dell' Avv. Tomasicchio in Piazza della Repubblica, 59 effettuerà una conferenza stampa per fare il punto della situazione in merito alle dichiarazioni fatte dal Presidente della Regione Michele Emiliano e dalla segreteria del PD tranese circa la questione Ospedale a Trani.Saranno presenti il presidente del movimento Luigi Di Candido e il consigliere comunale Emanuele Tomasicchio.