Iniziato il trasloco per le aule del Liceo "De Sanctis"

Sono iniziate sabato scorso e si concluderanno domani, martedi 8 marzo, le operazioni per il trasferimento di alcune classi del Liceo "De Sanctis" di Trani nell'immobile che ospitava la sede dell'Università Lum sulla strada provinciale Trani-Andria: per questo, con ordinanza del Presidente della provincia Bat sono state chiuse fino a domani sia le aule ubicate nel plesso "Verdemare" sia le 2 classi temporaneamente allocate presso la sede dell'IIss "Cosmai" , al fine "di consentire – come si legge nel testo – le operazioni di trasloco e facchinaggio presso il nuovo plesso scolastico".Com'è noto, con determinazione dirigenziale del 10/11/2021 del Settore Programmazione Economico Finanziaria, la Provincia aggiudicava definitivamente alla società Constructa l'"Avviso pubblico per la ricerca di un immobile da condurre in locazione ubicato alternativamente nei comuni di Andria, Barletta, Trani da adibire ad istituto scolastico" in relazione "all'immobile sito in Trani alla Strada Provinciale Andria- Trani al Km 1.500, dove allocare sedi distaccate del Liceo "De Sanctis" e del Liceo "V. Vecchi" di Trani e gli uffici provinciali, con corresponsione: per il periodo 01.12.2021 – 30.11.2023 di un canone annuo di € 418.202,52 Euro, mediante rate mensili anticipate di € 34.850,21, oltre Iva per i primi 3 (tre) mesi contrattuali ed IVA esente per il restante periodo; per il periodo successivo al 01.12.2023 di un canone annuo di € 378.000,00, mediante rate mensili anticipate di € 31.500,00, Iva esente".