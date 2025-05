Inseguimento nella notte a Trani: due giovani identificati dopo lo schianto in centro

Un normale controllo dei Carabinieri si è trasformato in un rocambolesco inseguimento nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio. Tutto è accaduto intorno all'1:30, quando una Jeep proveniente da via Maraldo ha forzato un posto di blocco e si è lanciata a tutta velocità lungo Corso Vittorio Emanuele II, finendo per schiantarsi contro una Toyota Yaris parcheggiata.Dall'auto sono scesi due ragazzi: uno ha tentato di fuggire a piedi, mentre l'altro ha ripreso la corsa in auto. I militari, in un primo momento, si sono lanciati all'inseguimento del veicolo, ma non hanno perso di vista l'altro giovane, rilevandone con attenzione i tratti somatici.Grazie alla prontezza d'intervento e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, entrambi i giovani sono stati identificati nelle ore successive.