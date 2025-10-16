Inseguimento nella notte a Trani, fuggono alla vista dei Carabinieri: uno fermato, l’altro ricercato

Trani - giovedì 16 ottobre 2025
17.52 Comunicato Stampa
Sono state estese a numerose città della zona del nord barese, compresi i pronto soccorso di ospedali e punti di primo soccorso, le ricerche di alcuni individui che ieri sera, mercoledì 15 in zona Capirro a Trani, alla vista di una "gazzella" dei Carabinieri si sono dati alla fuga. Nelle concitate fasi dell'inseguimento l'autovettura dei soggetti, non identificati, sarebbe finita contro un ostacolo, rimanendo danneggiata. Uno degli individui è fuggito, mentre l'altro è stato raggiunto dai militari e condotto in Caserma a Trani. Adesso la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Le ricerche del fuggitivo si sono quindi estese oltre il territorio di Trani.
