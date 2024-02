Al via intervento di abbattimento di quattro secolari pini in corso Alcide de Gasperi

Sono ripresi questa mattina in città le attività di manutenzione straordinaria degli alberi ad alto fusto su impulso dell'Amministrazione comunale. Gli interventi stanno riguardando nel dettaglio i secolari fusti ubicati in corso Alcide de Gasperi (angolo via Bonomo) dove gli operai stanno procedendo con interventi di potatura e l'abbattimento di alcuni esemplari giudicati oramai pericolanti. Un lavoro necessario e di messa in sicurezza per l'incolumità pubblica.Questa la nota del Comune: «Sulla scorta di segnalazioni della polizia locale, dei condomini e sulla scorta della relazione tecnica peritale agronomica scritta dall'agronomo incaricato dal comune, questa mattina è iniziato l'intervento di abbattimento dei quattro Pini a rischio crollo su Corso de Gasperi. Al termine di questo intervento saranno immediatamente avviati i lavori di risistemazione urgente di quel tratto di strada e dei marciapiedi, nonché un intervento di rifacimento delle aiuole con contestuale ripiantumazione di altre specie arboree meno invasive».