Intervento dei vigili in via Corato per cedimento dell'asfalto

La Polizia locale di Trani è intervenuta su via Corato per presidiare e mettere in sicurezza attraverso apposita segnaletica un cedimento stradale dovuto a dei lavori dell'Acquedotto Pugliese. Il 26 gennaio scorso, infatti, sono stati eseguiti interventi di scavo per fogna che hanno provocato il cedimento dell'asfalto, pericoloso soprattutto per chi s'immette su via Corato da via di Villa Friuli.Ma non solo: da ieri sera c'è un restringimento di carreggiata in via Annibale Maria di Francia, corsia direzione Corato, a causa di un pozzetto dissestato. L'invito rivolto agli automobilisti è quindi di prestare massima prudenza e rallentare in corrispondenza dei tratti interessati.