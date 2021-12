Investimento su corso Vittorio Emanuele: coinvolte mamma e figlia

Solo lievi contusioni per la donna soccorsa dal 118

Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali una donna con la sua bambina in braccio quando sono stati investiti da un anziano signore a bordo della sua auto.Il fatto è accaduto questa sera, intorno le ore 19, su corso Vittorio Emanuele. Mamma e figlio sono finiti sull'asfalto: ad avere la peggio la donna a causa di alcune contusioni, la bambina è invece rimasta illesa. A prestare soccorso il conducente dell'auto mortificato per l'accaduto. In secondo luogo è giunto un mezzo del 118 e la Polizia locale. Il traffico ha subito rallentamenti e lunghe code.