Eventi e cultura
"Io Chi Sono?" Il viaggio di Narciso tra Pirandello e Dostoevskij fa tappa a Trani
Alessandra Pizzi torna con il ciclo “Perché Rileggere i Classici”: un’indagine sull’identità e il mito per interpretare le inquietudini del presente
Trani - domenica 15 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Forte del successo riscosso nei precedenti incontri, il ciclo a ingresso libero "Perché Rileggere i Classici-Lezioni del passato per capire il presente", ideato e curato da Alessandra Pizzi, continua a Trani con l'appuntamento "Io Chi Sono - Trovare Sé Stessi per incontrare gli altri. Pirandello, Dostoevskij e Narciso", l'appuntamento è fissato per Sabato 28 Febbraio, ore 21:00 Biblioteca Giovanni Bovio e vedrà la stessa ideatrice guidare il pubblico in un viaggio alla scoperta del valore intramontabile dei classici: opere capaci di attraversare i secoli e trasformare i miti in paradigmi della modernità.
Il Valore dei Classici Oggi
In un tempo dominato dalla velocità e dall'oblio, rileggere i classici significa riconnettersi con l'essenziale. Il progetto, promosso da Ergo Sum Produzioni, propone un approccio integrato alla conoscenza, utilizzando la lettura come esperienza dinamica e il teatro come strumento di interpretazione critica della realtà. Alessandra Pizzi, autrice e regista teatrale che da anni porta in scena capolavori con artisti del calibro di Enrico Lo Verso (Uno nessuno centomila), Alessio Vassallo (Il grande Gatsby) e Paolo Briguglia (Un amore), spiega come queste parole resistano al tempo per aiutarci a nominare ciò che viviamo oggi.
Focus: "Io Chi Sono?"
Il cuore dell'incontro attraversa la ricerca dell'io pirandelliano, il sogno di redenzione di Dostoevskij e il mito di Narciso. In un'epoca dominata dall'auto-narrazione digitale, Narciso non è più solo un simbolo di vanità, ma lo specchio necessario per comprendere chi siamo davvero attraverso lo sguardo dell'altro. Rileggere queste figure oggi significa compiere un gesto di consapevolezza, ritrovando nelle domande di ieri le risposte alle fragilità del nostro presente.
INFO E DETTAGLI La rassegna è realizzata da Ergo Sum Produzioni, con il sostegno del MIC e della Regione Puglia, in collaborazione con il Polo Biblio-Museale Regionale e la Biblioteca Giovanni Bovio di Trani. L'intervento è finanziato con risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2021–2027.
- Ingresso: Libero
- Prenotazione obbligatoria: 339 1338 519
- Contatti Stampa: ergosum.ufficiostampa@gmail.com | +39 327 909 7113