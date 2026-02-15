"Io Chi Sono?" Il viaggio di Narciso tra Pirandello e Dostoevskij fa tappa a Trani

Ingresso: Libero

Libero Prenotazione obbligatoria: 339 1338 519

339 1338 519 Contatti Stampa: ergosum.ufficiostampa@gmail.com | +39 327 909 7113

Forte del successo riscosso nei precedenti incontri, il ciclo a ingresso libero, ideato e curato da, continua a Trani con l'appuntamentol'appuntamento è fissato pere vedrà la stessa ideatrice guidare il pubblico in un viaggio alla scoperta del valore intramontabile dei classici: opere capaci di attraversare i secoli e trasformare i miti in paradigmi della modernità.In un tempo dominato dalla velocità e dall'oblio, rileggere i classici significa riconnettersi con l'essenziale. Il progetto, promosso da, propone un approccio integrato alla conoscenza, utilizzando la lettura come esperienza dinamica e il teatro come strumento di interpretazione critica della realtà. Alessandra Pizzi, autrice e regista teatrale che da anni porta in scena capolavori con artisti del calibro di(Uno nessuno centomila),(Il grande Gatsby) e(Un amore), spiega come queste parole resistano al tempo per aiutarci a nominare ciò che viviamo oggi.Il cuore dell'incontro attraversa la ricerca dell'io pirandelliano, il sogno di redenzione di Dostoevskij e il mito di Narciso. In un'epoca dominata dall'auto-narrazione digitale, Narciso non è più solo un simbolo di vanità, ma lo specchio necessario per comprendere chi siamo davvero attraverso lo sguardo dell'altro. Rileggere queste figure oggi significa compiere un gesto di consapevolezza, ritrovando nelle domande di ieri le risposte alle fragilità del nostro presente.La rassegna è realizzata da, con il sostegno dele della, in collaborazione con ile la. L'intervento è finanziato con risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2021–2027.