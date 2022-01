Italia in Comune smentisce l'imminente ingresso in giunta di propri esponenti

Leggiamo da più parti che sarebbe imminente l'ingresso in giunta comunale di soggetti riferiti all'ambito politico di Italia in Comune.Vorremmo smentire tale eventualità.Come forza politica non abbiamo mai mostrato interesse ad assumere cariche politiche fini a se stesse, ove non funzionalmente inserite in un programma politico da noi condiviso e partecipato in modo democratico.D'altra parte in passato abbiamo già dimostrato che il ruolo di governo è utile per la Comunità se funzionale ad un'operatività condivisa ed organica ad un programma e ad una visione ben definita rispetto all'azione amministrativa.Abbiamo preso un impegno con i nostri elettori che ci hanno dato fiducia e votato perché condividevano il programma elettorale sottoposto al loro vaglio.Per cui continueremo a fare quello che abbiamo fatto dal giorno dell'insediamento della amministrazione: sostenere i provvedimenti che reputiamo valevoli per la Città ed opporci a provvedimenti amministrativi che non siano coerenti con il nostro programma politico - elettorale e con la nostra idea di città.Con soddisfazione constatiamo altresì che molte iniziative messe in campo in questo anno di amministrazione sono state mutuate dal nostro programma elettorale: è evidente che sono e saranno guardate con fattivo interesse proprio per la concretezza e l'assenza di pregiudizio politico che ci contraddistingue.Ma, attenzione, per lo stesso principio bocceremo senza indugio i provvedimenti amministrativi che non riterremo valevoli per la nostra Comunità.Il nostro operato sarà sempre e soltanto basato sui temi utili alla citta' e non su aprioristiche prese di posizione o di potere per nulla utili alla collettività, alla quale, è sempre bene ricordarlo, apparteniamo tutti, indistintamente.