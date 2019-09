Jazz a Corte, si chiude la rassegna musicale di successo con Paola Arnesano e Vince Abbracciante

Domenica prossima, 29 settembre, a Trani si chiude "Jazz a Corte", la rassegna musicale di successo che ha visto esibirsi nella corte dedicata al grande musicista tranese Davide Santorsola di Palazzo delle Arti Beltrani grandi nomi del jazz. Iniziato lo scorso 26 maggio, il festival ha allietato i lobi di jazzofili e raffinati appassionati di ottima musica per tutta l'estate con otto importanti formazioni. Si chiude in bellezza con l'ultimo appuntamento di domenica con un duo strepitoso Paola Arnesano alla voce e Vince Abbracciante alla fisarmonica, che renderanno omaggio alla Musica Popular Brasileira "MPB" a partire dalle ore 20,30.Antonio Carlos Jobim diceva che "la tristezza e la nostalgia hanno la stessa dignità della felicità, perché condividono la stessa bellezza". La musica popolare brasiliana (o MPB) dall'inizio del XX secolo ad oggi è intrisa di questi sentimenti e stati d'animo quasi viscerali che caratterizzano lo stesso popolo brasiliano: dalla "tristeza" alla "felicitade", dalla "saudade" (nostalgia) allo "choro" (pianto). Priva di rabbia o voglia di ribellione, questa musica racconta più spesso lo struggimento per la terra, la natura, la storia, con grande poesia, uso di luoghi comuni, ironia e molto divertimento.Il canto eclettico di Paola Arnesano sposa tutto questo e domenica sarà accompagnato dalla maestria del fisarmonicista Vince Abbracciante, a testimoniare come la fisarmonica sia lo strumento storico della musica popolare brasiliana. Attraverso contaminazioni personali che non alterano la dignità dello stile racconteranno "o choro", "o baiao", "o samba", "a bossanova", da Pixinguinha a Gonzaga, da Sivuca a Gismonti, da Barroso a Buarque.Il cartellone di assoluto rilievo musicale sin qui andato in scena, con il patrocinio dell'Assessorato alle culture del Comune di Trani, è stato pensato dal direttore artistico Ilario De Marinis come prosecuzione naturale, in una sede di prestigio quale Palazzo Beltrani, dell'attività di divulgazione del jazz e dello swing intrapresa durante il periodo invernale dal Dino Risi Jazz Corner di Trani.Luci, suoni, sensi sublimati dall'atmosfera elegante e sospesa sulle ali dell'arte propria di "Jazz a corte". Una città straordinaria, un palazzo nobiliare, contenitore culturale a tutto tondo, una corte en plein air di rara atmosfera, un festival jazz tra i più importanti in Puglia per ospiti di prestigio nazionale e internazionale e degustazioni di qualità. Tutti gli appuntamenti della rassegna sono stati, infatti, accompagnati da piacevoli momenti di convivialità con degustazioni di prelibatezze pugliesi, sapientemente innaffiate da vitigni autoctoni.Con il ticket del concerto (15 euro intero, 10 euro ridotto over 65 e associati) sarà possibile visitare nella stessa giornata tutte le collezioni del Palazzo delle Arti Beltrani e la Pinacoteca Ivo Scaringi.Inizio ore 20,30. Info & prenotazioni: 0883500044