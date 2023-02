Jazz and more, mercoledì 15 in scena Luisa Tucciariello e Nicolò Petrafesa

Prosegue la rassegna Jazz and more che ogni mercoledì il club Ognissantino accoglie a Trani (BT), esibendo un ricchissimo cartellone, diretto da Pasquale Buongiovanni. Tutto il calendario, infatti, privilegia una ricerca sulle trasformazioni della scena jazz, sulle sue contaminazioni con altri generi. Il prossimo 15 febbraio sono di scena Luisa Tucciariello e Nicolò Petrafesa.Un appuntamento fisso, in programma fino a marzo, dedicato all'eccellenza musicale ma anche alle accattivanti proposte food and beverage del locale gestito da Alegra hospitality group.Un approccio coinvolgente che guarda al contemporaneo e al futuro, senza dimenticare le radici di un linguaggio al tempo stesso colto e popolare, sofisticato e immediato, in grado di parlare a pubblici diversi, da quelli della sale da concerto ai frequentatori dei jazz club.Luisa Tucciariello e Nicolò Petrafesa lavorano insieme da alcuni anni alla reinterpretazione di alcune composizioni di autori quali Thelonious Monk, Mal Waldron, John Coltrane, Charles Mingus e di standards della tradizione jazzistica. La loro performance è il frutto di un lavoro di riscrittura, arrangiamento, riarmonizzazione e riadattamento testuale dei brani. Alla luce di queste esperienze, presentano a Trani anche alcune composizioni originali che aderiscono alla poetica, al mondo sonoro e alle atmosfere dell'improvvisazione, del jazz e della black music.Due giovani ma già affermati artisti che hanno all'attivo esperienze di alto profilo, entrambi cresciuti musicalmente e specializzatisi con il compianto M° Gianni Lenoci.Dal 2012 Luisa Tucciariello lavora con Dionisia Cassiano al duo vocale "Black Fair Voices" con cui pubblica il loro primo disco di inediti, "Triks of Love". Dal 2014, assieme al Maestro Lenoci, elabora un progetto di libera improvvisazione "Strictly Pink". Tra il 2015 e il 2017 vive a Londra e lavora come insegnante di canto e pianoforte, collaborando con il London International Gospel Choir come small group leader e con Solid Harmony Choir come vocal coach e Choral Conducting assistant. Collabora con i musicisti della scena jazz londinese ed è attiva nella scena della Free Improvisation. Impegnata in Puglia nella sua attività concertistica, didattica e compositiva, fonda nel 2018 la "Rickety Family" con cui vince il premio del Ladisa Jazz Contest come 'Migliore composizione originale' con il pezzo "Molly", che rappresenta il punto di partenza del suo primo lavoro discografico per l'etichetta pugliese Dodicilune.Musicalmente attivo in diverse formazioni, Nicolò Petrafesa esplora il mondo jazz e dell'improvvisazione in tutte le sue forme e contaminazioni. Nel 2019 prende parte al progetto "Suoni del futuro Remoto" di Onyx Jazz Club, collaborando con Paolo Fresu e il contrabbassista e compositore newyorkese Joe Johnson. Nel 2020 è vincitore del primo premio al concorso nazionale "Chicco Bettinardi" di Piacenza, nella categoria solisti.Mercoledì prossimo l'appuntamento è ad Ognissantino per farsi condurre dalla maestria di Alegra hospitality group e del loro team in un percorso multisensoriale, ascoltando sonorità raffinate e degustando prelibatezze, in un'ottica di entertainment contemporaneo.Inizio concerto ore 20,30. A seguire le prelibatezze di Ognissantino.Posti limitati, si consiglia la prenotazione. Info e prenotazioni: 0883 175 0000Ognissantino - Cocktail Bar, Wine Bar & Food Bar, via Banchina al porto, 4 - Trani BT - Puglia.Tel. : 0883 175 0000, ognissantino.it