Jazz&dintorni, gran finale con il vincitore di "Tale e Quale Show" Francesco Cicchella

Si conclude la Terza edizione della Rassegnastagione 2019, il festival realizzato con la collaborazione dell'Assessorato alle Culture del Comune di Trani, organizzato al Teatro Impero di Trani dal Babalù di Trani e dalla Music Art Management con direttore artistico Carlo Gallo. Ospite del prossimo appuntamento, vincitore della 5° edizione di "Tale e Quale Show" di Carlo Conti, con il suo spettacolo Diffidate dalle imitazioni e la partecipazione straordinaria del "Gospel Voices Choir", domani, inizio oreNato a Napoli, il 21 marzo 1989, Cicchella si è ben presto distinto per la predisposizione naturale al mondo dello spettacolo. A 17 anni ha vinto il Premio Totò per la comicità, e in questo possiamo considerarlo una sorta di enfant prodige. Apparso per la prima volta in tv nella cornice di Cominciamo bene, su Raitre, ha da subito appassionato il pubblico in veste di imitatore e cantante.Nel 2015 è stato ospite al Festival di Sanremo con una strepitosa interpretazione di Michael Bublé. In seguito, la vittoria nella quinta edizione di Tale e quale show. I suoi spettacoli sono tra i più apprezzati nel panorama della comicità su scala nazionale. Nel 2018, è stato protagonista dello show teatrale diretto Gigi Proietti, Millevoci Tonight Show, che ha riscosso notevole successo."Gospel Voices Choir" gruppo corale composto da 16 ragazzi, diretti dal M° Pasquale Castaldo, si avvicina carico di entusiasmo, al canto gospel, nel quale trova uno stile proprio, che gli permette di pregare ed esprimere la gioia della fede in maniera totale. In questi anni il coro Gospel Voices si è fatto notare per le sue numerose performance, collaborazioni prestigiose su tutto il territorio nazionale. Jazz & Dintorni, una rassegna musicale con ricercate proposte internazionali e occasioni d'ascolto "uniche", un programma ricco e variegato, dedicato ad un genere in cui la musica jazz incontra le melodie più "sofisticate" della musica italiana ed internazionale.Gli appuntamenti della IV edizione della Rassegna Jazz & Dintorni sono in programma venerdì 31 gennaio, 28 febbraio e 27 marzo 2020.presso il Teatro Impero 0883 583444, Babalù (porto di Trani) 389.7818116, Music Art Management (Carlo Gallo), Vivaticket.it