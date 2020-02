Jazz & Dintorni, venerdì Simona Molinari in concerto

Continuano gli appuntamenti della IV stagione della Rassegna "Jazz & dintorni", edizione 2020, il festival realizzato in collaborazione con l'Assessorato alle Culture del Comune di Trani, organizzato al Teatro Impero di Trani dal Babalù di Trani e dalla Music Art Management con direttore artistico Carlo Gallo.Venerdì 28 febbraio alle 21.30 in programma "Sbalzi d'amore", il concerto di Simona Molinari, cantautrice napoletana che racconta la sua evoluzione di donna e artista e l'amore per la musica, per la vita e per il pubblico che da sempre considera il motore della sua anima.La passione per i musical di Broadway, l'amore per il jazz e l'improvvisazione, insieme ad una voce dalle sonorità afroamericane, costituiscono la cifra stilistica di Simona Molinari, protagonista di un concerto che ripercorre la carriera di un'artista capace di collezionare prestigiose collaborazioni e preziosi riconoscimenti.La bella voce del jazz italiano si dividerà tra i brani del nuovo progetto discografico «Sbalzi d'amore», le canzoni del repertorio e i racconti dei primi dieci anni di carriera. Il concerto toccherà le corde più care all'artista, le cui sonorità coinvolgeranno il pubblico attraverso brani resi immortali da grandi signore del blues come Nina Simone, Aretha Franklin, Amy Winehouse, «Natural woman», «Back to black», «My baby just cares for me», «Over the rainbow», «When you're smiling». Assieme ai grandi successi della sua carriera, «Egocentrica», «La Felicità», «Dr. Jekyll Mr. Hyde», e alle altre canzoni dell'album. Una voce che da sempre viaggia su altezze e intensità inaspettate: jazz e swing, intrisi di tensione espressiva, sono gli ingredienti che scandiscono la sua musica.«Dal mio esordio sono passati dieci anni – racconta Molinari- e se riguardo le foto della mia prima partecipazione a Sanremo mi vengono in mente tutte le cose che da allora sono cambiate: il mondo evolve e io con lui. L'unica costante, rimasta intatta, è l'amore che metto in ciò che faccio».Prossimo appuntamento venerdì 27 marzo con Gene Gnocchi.Informazioni e prevendite presso il Teatro Impero 0883 583444, Babalù (porto di Trani) 389.7818116, Music Art Management( Carlo Gallo), Vivaticket.it.