Jester Night Party targato "Il Giullare" per un dj set con FeetDj e Danny Roma

Il Giullare arriva al Salto dell'acciuga per il Jester Night Party nella serata di venerdì 4 agosto dalle 22 con FeetDj e Danny Roma. Un dj set molto speciale in uno dei luoghi più frequentati nella vita notturna della città che accoglierà Nicholas Deplano, in arte FeetDj, alla consolle per esibirsi con uno dei dj tranesi più attivi in Italia e all'estero, Daniele Romanelli, che vanta diverse collaborazioni tra cui quella con Bob Sinclair.La bella storia di Nicholas è stata recentemente raccontata anche dalle Iene, una testimonianza di grande consapevolezza, caparbietà ed energia che hanno permesso al giovane di Imperia di realizzare tanti sogni nel cassetto. Nicholas è nato senza braccia, condizione che non gli ha impedito di inseguire il suo sogno alla consolle e diventare un dj, ma di incontrare il suo mito Gabry Ponte, tra i dj italiani più famosi al mondo e di fare molte altre cose giocare a calcio, allenare, suona il pianoforte. La magia del Giullare fa conoscere storie come quella di Nicholas, capace di guardare al futuro e realizzare una vita che somiglia ai suoi sogni, da raccontare senza ombra di commiserazione ai tanti ragazzi che frequentano i locali. Appuntamento per una serata dedicata alla musica venerdì 4 agosto al Salto dell'acciuga.