L'Amministrazione premia l'impegno e la dedizione delle associazioni di volontariato attive nella pandemia

Oer, Trani Soccorso, Misericordia, Anps e Croce Rossa: sono le organizzazioni di volontariato premiate per l'impegno attivo nelle attività di emergenza coronavirus durante la prima ondata della pandemia; associazioni che hanno realizzato risultati elogiati da tanti comuni non solo pugliesi ma dell'intero territorio nazionale.Conferiti una cinquantina di attestati nel corso di una cerimonia connotata da una emozione diffusa e a tratti profondamente commossa.II sacrificio, le vittorie, i fallimenti, le sconfitte, le storie di vita, di affetti, di solitudine, l'ansia dei vaccini, la gestione di migliaia di persone hanno segnato fortemente tutti i premiati presenti e questo riconoscimento rende ancora più tangibile la strada percorsa.«Encomiabili il grande supporto e la dedizione nel servizio al prossimo - ha dichiarato la dottoressa Albrizio, dirigente medico della Asl BAT responsabile del centro vaccinazioni di Trani - di quanti hanno lavorato con impegno e professionalità per l'accoglienza ai cittadini e il supporto all'organizzazione sanitaria sia al PalaAssi che ora all' hub vaccinale di via Superga».L'assessore alla Protezione Civile Raffaella Rondinone ha sottolineato quanto l'Amministrazione abbia voluto dimostrare il profondo riconoscimento che le associazioni hanno svolto durante le fasi cruciali della pandemia e soprattutto dimostrare ad esse supporto e vicinanza.La cerimonia di oggi era prevista per il 5 dicembre, giornata internazionale del volontariato ma fu rimandata per via della pioggia.Presente anche l'assessore ai servizi sociali, alle politiche giovanili e al volontariato Eugenio Martello.