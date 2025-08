A Trani l'amore vince: la storia di Aurora, di una famiglia e della speranza che non delude mai

6 foto L'Auora di Antonio De Paolis Altri album fotografici: L'Aurora di Antonio De Bellis 6 foto

Il libro diè stato presentato lo scorso 31 luglio nella Biblioteca Comunale "G. Bovio" a Tranin un incontro partecipato, inserito nell'ambito delle iniziative che precedono la XXIV edizione dei "I Dialoghi di Trani" che quest'anno ha scelto come parola chiave #Umanità.Il libro dal titolo(ed.PAV - 2025) è un racconto toccante e potente che narra la storia di Aurora, una bambina che a soli sei mesi affronta il retinoblastoma, un raro tumore agli occhi. La sua storia, un vero e proprio inno alla forza e all'amore, si snoda tra Salento, Misano Adriatico e Siena, dove l'intera famiglia combatte al suo fianco. L'incredibile viaggio inizia con la tenacia di Chiara, la madre, che per prima nota un luccichio anomalo nell'occhio della figlia e, nonostante lo scetticismo iniziale, ottiene la drammatica diagnosi.Il libro descrive il coraggioso percorso di Aurora attraverso la chemioterapia presso il reparto di Oncologia Pediatrica dell'ospedale di Siena, che diventa una "seconda casa". Qui, la famiglia trova speranza grazie alla dottoressa Tecla Tsipras, a sua volta sopravvissuta alla stessa malattia, e impara a "vivere alla giornata". Nonostante le difficoltà, la famiglia incarna l'antica arte giapponese del Kintsugi, trasformando le cicatrici in bellezza e forza. Aurora, ignara della gravità della situazione, affronta la malattia con un sorriso contagioso, diventando la fonte di forza per tutti. Il libro non solo racconta il dolore, ma celebra la resilienza, l'importanza della ricerca medica e la vittoria della vita.Come diceva Gandhi, "La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia", e questo è esattamente il messaggio di speranza e amore che il libro di De Paolis vuole trasmettere. Le cicatrici, come preziosi fili d'oro, testimoniano una forza capace di trasformare la sofferenza in bellezza.All'evento era presente anche Rosanna Gaeta, Direttrice Artistica dei Dialoghi di Trani, che ha annunciato la prossima presenza in città dell'europarlamentare Antonio De Caro per presentare il suo libro, "Vicino. fare politica con le persone", a fine agosto.