L’Archivio di Stato nella vocazione culturale di Trani, se ne parla giovedì con illustri ospiti

Giovedì 24 marzo alle ore 19.00 presso il piccolo auditorium della Croce Bianca in Trani alla Via Edoardo Fusco n.57 si terrà un incontro sul tema "L'Archivio di Stato nella vocazione culturale di Trani".Interverranno il dott. Giuseppe Tarantini, già Sindaco della Città di Trani, il quale parlerà dei patti che portarono alla istituzione della sesta provincia pugliese e del ruolo assegnato alla città di Trani, ed il dott. Vincenzo Cappetta, già funzionario dell'Archivio di Stato di Bari, il quale parlerà dell'Archivio di Stato e del patrimonio documentario e culturale ivi custodito.Modererà il dibattito l'avv. Alessandro Moscatelli, tra i promotori del comitato pro Archivio di Stato a Trani. All'incontro è stato invitato anche il Sindaco della Città di Trani, avv. Amedeo Bottaro.Sarà data anche la parola ai referenti delle associazioni aderenti alla iniziativa. Verranno illustrate le ragioni di carattere giuridico e storico che impediscono di poter dirottare altrove la sede dell'Archivio di Stato della provincia Barletta – Andria – Trani se non violando le norme ed i principi alla base della legge istitutiva della sesta provincia pugliese.Infatti, rimangono oscure le ragioni per le quali si vuole sottrarre un presidio plurisecolare alla città di Trani cui, nei patti e nella legge istitutiva della provincia, era stato assegnato il ruolo di "polo giuridico-finanziario-culturale-scientifico e turistico". Gli organi di stampa e la cittadinanza sono invitati. Ingresso con greenpass e mascherina ffp2.