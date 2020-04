L'arcivescovo oggi in visita al carcere di Trani

Lunedì 13 aprile 2020, pasquetta, in mattinata, l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo visiterà i detenuti del carcere maschile di Trani. Ad accompagnarlo saranno il Direttore, il Comandante delle Guardie e il Cappellano della struttura Don Raffaele Sarno. Mons. D'Ascenzo visiterà le diverse sezioni della casa circondariale «per porgere gli auguri pasquali agli ospiti ivi presenti, ma anche per esprimere la mia vicinanza e solidarietà in un momento in cui a causa del coronavirus essi stanno vivendo particolarmente la lontananza dalle proprie famiglie".