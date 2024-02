"L'arte della truffa": oggi in Biblioteca un incontro su come difendersi

La fantasia dei truffatori ormai non conosce confini e spesso, sempre più spesso, anche le persone più attente, di ogni età, finiscono nelle loro trappole. Ma difendersi è possibile, conoscendo strategie e i sistemi con cui questi criminali si infilano nelle vite delle persone non solo sul web ma anche nel lavoro o sull'uscio di casa. Se ne parlerà oggi nella sala Cineforum della Biblioteca Giovanni Bovio alle ore 16.00: i relatori saranno il dott. Spadaro, dirigente commissariato Polizia Trani e Uccio Persia, ispettore Polizia di Stato.L'associazione che ha promosso l'incontro si chiama Udicon, ed è diffusa sul territorio nazionale. A Trani è attiva una sede zonale in via Cittadella 9 con la sua presidente Anna Daloiso. All'incontro prenderà parte il presidente regionale dell' Udicon Maurizio Rampino