L'arte di progettare e produrre manufatti in legno, a Trani nasce l'associazione L'ebanista

Per ebanisteria si intende l'arte di progettare e produrre manufatti in legno tramite la sapienza e l'uso di antiche tecniche con radici rinascimentali ed ora quasi dimenticate come l'intarsio e l'intaglio.Per far ciò si rende necessario che il falegname si trasformi in ebanista ovvero che da artigiano diventi artista per dar forma a tutte quelle emozioni, odori ed eccitazioni dalle quali deriva la propria ispirazione.E' da questi principi che abbiamo fondato la nostra associazione, ripercorrendo le tappe di crescita culturale dalle quali L'EBANISTA crea uno stato d'animo e lo effonde in tutta la sua bellezza resa importante dalla unicità attraverso l'espressione della sua personalità.Il verbo usato come sinonimo creativo: "la poesia salverà il mondo" quindi non più un concetto statico del valore estetico nei campi della cosiddetta cultura alta come la poesia, la pittura, la musica, l'architettura, la scultura, la danza, la cinematografia (teatrale e televisiva), la fotografia ma diffusione locale, nazione ed internazionale attraverso l'organizzazione di eventi culturali, anche itineranti, che possano dare un'alternativa al trend commerciale nella quale la contemporaneità ci spinge e ci costringe sino ad esserne dipendenti come automi.L'Associazione culturale L'EBANISTA ha la pretesa di coinvolgere ogni forma d'arte in modo da assemblare, quasi fosse un mobile, il pensiero di ogni artista tramite l'organizzazione di eventi culturali e la loro divulgazione tramite, per esempio, la pianificazione di salotti letterari e l'esposizione delle opere tematiche, aperte a tutti in modo da suscitare dapprima curiosità sino a trasformarla in vera e propria passione.L'idea della nostra associazione nasce da tre amici, fondamentalmente diversi tra loro, che seduti ad un tavolino di un bar ed ascoltando musica, fumando un sigaro e confrontano il loro irrequieto romanticismo che nasce dal mare nasce come un canto di poesia sino ad esplodere nella tranesità nel suo essere più puro.Chi sono questi tre amici, fondatori de "L'ebanista"? Giuseppe Laurora (PRESIDENTE) figlio di un ebanista, Corrado Laurora da cui ha ricevuto la vena artistica e marinaio da diporto con la passione della poesia. "Amai il mare dopo che ne ebbi paura" il mare è la mia prima fonte d'ispirazione.Ho scritto cinque libri di poesie e partecipato a trasmissioni televisive."Il mare mi ha portato dalla poesia la poesia mi porta ovunque". Uccio Persia (VICEPRESIDENTE): "Mi sento come un viandante perennemente in viaggio, in cammino senza meta alcuna. "La poesia è il racconto di un viaggio, la vita e le mille emozioni che ci regala. Questa la mia poesia. Davvero non so se sia io a scrivere lei o lei a scrivere me, se sono un poeta o solo un personaggio delsuo racconto."Giuseppe Curci (SEGRETARIO), innamorato della propria che possiede un patrimonio artistico e culturale ancora inespresso. "La mia missione è quella di favorire, incoraggiare tutte le iniziative che hanno come finalità quella di promuovere nel mondo tutti i tesori che Trani nasconde affinché essa possa tornare a splendere di quella luce che riscalda e fa battere ancora più forte il cuore e che incanta l'anima. Si chiama amore quel sentimento che ti lascia senza fiato e che ti porta ad una dipendenza a scoprire quanto di bello ci possa essere ancora rivelato.Come diceva Dostoevskij: "la bellezza salverà il mondo" ed è questa la consapevolezza che voglio suscitare a tutti coloro che visiteranno , vedranno o solamente nomineranno Trani." Ci trovate in Via San Giorgio 40 un posto dove splenderà sempre l'arte.