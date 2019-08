L'assessore Briguglio incontra gli imprenditori della zona industriale di Trani

L'assessore ai lavori pubblici, Domenico Briguglio, ha incontrato nei giorni scorsi gli imprenditori della zona industriale di Trani, quella situata alle spalle del carcere di Trani. L'assessore si è recato sul posto per un sopralluogo richiesto dagli stessi imprenditori nel corso del quale sono state evidenziate una serie di criticità dell'area, "situazioni- spiega l'assessore - che non nascono oggi, ma che le passate amministrazioni hanno preferito mascherare o ignorare. La zona industriale di Trani andava programmata diversamente e accompagnata nel corso della sua espansione. Nessuno ha mai pensato di far nulla, di accompagnare lo sviluppo dell'area con opere infrastrutturali necessarie. Adesso però è arrivato il momento di voltar pagina. Con gli imprenditori ho assunto un impegno preciso affinché questa zona possa avere quel risvolto economico e lavorativo che merita".L'intenzione di Briguglio è di aprire da subito un tavolo di concertazione con gli imprenditori della zona industriale per studiare soluzioni concrete, da subito attuabili per venire incontro alle loro legittime esigenze. Per un pieno sviluppo, Trani ha bisogno di attrarre aziende ed investitori non soltanto collegati al comparto turistico. Le porte sono aperte a chiunque voglia investire a Trani e soprattutto a chi chiede aiuto per la risoluzione dei problemi dei quali non ho timore di farmi carico".Briguglio ha voluto tracciare un bilancio dei primi mesi di attività da assessore non disconoscendo il lavoro fatto in questi anni dall'amministrazione Bottaro. "Contestualmente alla recente consegna degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ho incontrato i tecnici dell'Arca Puglia per avviare un dialogo finalizzato alla possibilità di costruire nuovi alloggi popolari, unico argine all'emergenza abitativa sempre attuale. Nei giorni scorsi, in tal senso, abbiamo effettuato un sopralluogo valutativo in alcune aree ritenute idonee per l'intervento. Per ciò che riguarda il settore del demanio, oltre a completare il percorso per il dragaggio del porto, seguirò con attenzione l'evoluzione della gara, già bandita, per la rigenerazione costiera del nostro lungomare. Attenendomi agli indirizzi che il sindaco ha posto a questo assessorato preannuncio un impegno a 360 gradi anche in termini di interventi per opere pubbliche, fra azioni già avviate e da condurre a realizzazione e progettualità realizzabili nell'arco di questi ultimi mesi di consiliatura"