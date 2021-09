L'attore Enzo Matichecchia scelto da Giulio Base per il cast del suo ultimo film "Il maledetto"

Dopo una breve apparizione nel film "Bar Giuseppe" del 2020, l'attore tranese Enzo Matichecchia è stato nuovamente scelto dal regista Giulio Base per un ruolo più impegnativo nel suo ultimo film che ha per titolo "Il maledetto".In questi giorni le riprese hanno avuto inizio in Puglia in varie zone del Gargano per poi spostarsi successivamente nel Salento. Bocche cucite riguardo la trama del film, che il regista torinese considera come se fosse un'opera prima, un film d'autore per meglio intenderci.Numerosi gli attori pugliesi volutamente e direttamente scelti da Giulio Base tra i quali, appunto, il nostro Enzo Matichecchia che reciterà nel ruolo di un manager legato a… (come dicevamo, per il momento bocche cucite per espressa volontà del regista).