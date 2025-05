L'Auser Trani ed il "Maggio in Cultura 2025"

Antonio Del Giudice era il bambino Riccardo quando dalla finestra di casa dei nonni, vide sfilare un corteo oceanico: era il funerale di Peppino Di Vittorio. "Figlio della Terra" è il romanzo che nasce dal ricordo di quella folla in lacrime. "Questo romanzo – dice l'autore - nasce dal desiderio di conservare la memoria di un uomo straordinario che ha dedicato la vita ai poveri e ai lavoratori.Venerdì 23 maggio alle ore 18:00 presso il Centro Polivalente per Anziani di Villa Guastamacchia, Via Annibale di Francia 41 – Trani. Nell'ambito della rassegna "Maggio in cultura 2025" l'autore parlerà del libro con Felice Di Lernia (Presidente ANPI Trani) e il dibattito verrà moderato da Francesca Bruno (Coordinatrice CGIL Trani).